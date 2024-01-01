История обменного курса белорусский рубль–казахстанские тенге

Обменный курс белорусский рубль/казахстанские тенге сейчас составляет 146,494, отражая изменение в размере 0.755% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.990% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 146,525, и минимумом, равным 144,468, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.323% увеличение стоимости.