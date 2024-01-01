10 тысяч австралийских долларов в узбекские сомы

Сконвертируйте AUD в UZS по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = so'm8 427 UZS

Среднерыночный курс в 20:13
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График изменения обменного курса AUD к UZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 AUD в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8 622,92008 807,9100
Низкий8 391,24008 301,2200
В среднем8 506,18608 551,8296
Изменение-1.79%1.49%
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Соотношение 1 AUD к UZS

За последние 30 дней максимальный курс AUD к UZS составил 8 622,9200, а минимальный — 8 391,2400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8 506,1860. Изменение курса AUD к UZS в процентном соотношении составило -1.79.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к UZS составил 8 807,9100, а минимальный — 8 301,2200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8 551,8296. Изменение курса AUD к UZS в процентном соотношении составило 1.49.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,40,9331,679152,721,3921,328
1 GBP1,2911108,9821,2052,167197,21,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,8090,0160,016
1 EUR1,0710,8390,41411,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Узбекский сом
1 AUD8 426,70000 UZS
5 AUD42 133,50000 UZS
10 AUD84 267,00000 UZS
20 AUD168 534,00000 UZS
50 AUD421 335,00000 UZS
100 AUD842 670,00000 UZS
250 AUD2 106 675,00000 UZS
500 AUD4 213 350,00000 UZS
1000 AUD8 426 700,00000 UZS
2000 AUD16 853 400,00000 UZS
5000 AUD42 133 500,00000 UZS
10000 AUD84 267 000,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Австралийский доллар
1 UZS0,00012 AUD
5 UZS0,00059 AUD
10 UZS0,00119 AUD
20 UZS0,00237 AUD
50 UZS0,00593 AUD
100 UZS0,01187 AUD
250 UZS0,02967 AUD
500 UZS0,05934 AUD
1000 UZS0,11867 AUD
2000 UZS0,23734 AUD
5000 UZS0,59335 AUD
10000 UZS1,18670 AUD