История обменного курса австралийский доллар–узбекские сомы

Обменный курс австралийских доллара/узбекские сомы сейчас составляет 8 427,980, отражая изменение в размере -1.251% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.250% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/узбекские сомы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 8 557,770, и минимумом, равным 8 336,650, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.