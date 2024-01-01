ليرة تركية إلى سوازيلانجيني Historical Exchange Rates
Welcome to the ليرة تركية إلى سوازيلانجيني history summary. This is the ليرة تركية (TRY) إلى سوازيلانجيني (SZL) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TRY and SZL historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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ليرة تركية إلى سوازيلانجيني exchange rate history
The exchange rate for ليرة تركية إلى سوازيلانجيني is currently ٠٫٥١٦ today, reflecting a -1.066% change since yesterday. Over the past week, the value of ليرة تركية has remained relatively stable, with a -1.756% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ليرة تركية إلى سوازيلانجيني has fluctuated between a high of ٠٫٥٣٢ on 22-08-2024 and a low of ٠٫٥١٦ on 28-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 28-08-2024, with a -0.959% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليرة تركية إلى ليلانغيني سوازيلندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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