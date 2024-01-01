ليرة تركية إلى الريال السعودي Historical Exchange Rates

Welcome to the ليرة تركية إلى الريال السعودي history summary. This is the ليرة تركية (TRY) إلى الريال السعودي (SAR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TRY and SAR historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.

1,000 try
109.20 sar

TL1.000 TRY = SR0.1092 SAR

Mid-market exchange rate at ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

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TRY إلى SAR مخطط التحويل

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SAR

ليرة تركية إلى الريال السعودي exchange rate history

The exchange rate for ليرة تركية إلى الريال السعودي is currently ٠٫١٠٩ today, reflecting a -1.024% change since yesterday. Over the past week, the value of ليرة تركية has remained relatively stable, with a -1.351% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of ليرة تركية إلى الريال السعودي has fluctuated between a high of ٠٫١١١ on 21-08-2024 and a low of ٠٫١٠٩ on 28-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 28-08-2024, with a -0.930% decrease in value.

Top currencies on ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.941.3453.67348.701
1 EUR1.11710.843311.83893.7861.5024.10454.413
1 GBP1.3251.1861369.849111.2331.7824.86764.536
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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