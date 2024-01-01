ليرة تركية بالفرنكات الرواندية Historical Exchange Rates
Welcome to the ليرة تركية بالفرنكات الرواندية history summary. This is the ليرة تركية (TRY) بالفرنكات الرواندية (RWF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TRY and RWF historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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ليرة تركية بالفرنكات الرواندية exchange rate history
The exchange rate for ليرة تركية بالفرنكات الرواندية is currently ٣٨٫٧٦٧ today, reflecting a -0.839% change since yesterday. Over the past week, the value of ليرة تركية has remained relatively stable, with a -0.912% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ليرة تركية بالفرنكات الرواندية has fluctuated between a high of ٣٩٫٣٥٨ on 21-08-2024 and a low of ٣٨٫٧٦٧ on 28-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 28-08-2024, with a -0.917% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليرة تركية إلى فرنك رواندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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