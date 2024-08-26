ليرة تركية إلى نيراس نيجيري Historical Exchange Rates
Welcome to the ليرة تركية إلى نيراس نيجيري history summary. This is the ليرة تركية (TRY) إلى نيراس نيجيري (NGN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TRY and NGN historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
ليرة تركية إلى نيراس نيجيري exchange rate history
The exchange rate for ليرة تركية إلى نيراس نيجيري is currently ٤٦٫٢٨٥ today, reflecting a -0.995% change since yesterday. Over the past week, the value of ليرة تركية has remained relatively stable, with a -0.394% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ليرة تركية إلى نيراس نيجيري has fluctuated between a high of ٤٦٫٧٧٢ on 26-08-2024 and a low of ٤٦٫٢١٨ on 26-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 28-08-2024, with a -0.892% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليرة تركية إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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