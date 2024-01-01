ليرة تركية للقاطرات المنغولية Historical Exchange Rates
Welcome to the ليرة تركية للقاطرات المنغولية history summary. This is the ليرة تركية (TRY) للقاطرات المنغولية (MNT) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TRY and MNT historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
ليرة تركية للقاطرات المنغولية exchange rate history
The exchange rate for ليرة تركية للقاطرات المنغولية is currently ٩٨٫٣٦٤ today, reflecting a -1.003% change since yesterday. Over the past week, the value of ليرة تركية has remained relatively stable, with a -1.367% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ليرة تركية للقاطرات المنغولية has fluctuated between a high of ٩٩٫٧٩٢ on 21-08-2024 and a low of ٩٨٫٣٦٤ on 28-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 28-08-2024, with a -1.035% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليرة تركية إلى توغروغ منغولي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.