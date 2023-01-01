10 بيزو فلبيني إلى منات تركمانستاني

تحويل PHP إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٠٫٦٣ tmt

1.00000 PHP = 0.06264 TMT

Mid-market exchange rate at 02:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.07389.1621.465021.646460.963418.7265
1GBP1.1532711.23735102.8191.689421.898651.1110621.5949
1USD0.931950.808179183.0961.365351.534450.8978517.4525
1INR0.01121550.009725840.012034310.0164310.0184660.0108050.210028

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Turkmenistani Manat
1 PHP0.06264 TMT
5 PHP0.31319 TMT
10 PHP0.62638 TMT
20 PHP1.25276 TMT
50 PHP3.13189 TMT
100 PHP6.26378 TMT
250 PHP15.65945 TMT
500 PHP31.31890 TMT
1000 PHP62.63780 TMT
2000 PHP125.27560 TMT
5000 PHP313.18900 TMT
10000 PHP626.37800 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Philippine Peso
1 TMT15.96480 PHP
5 TMT79.82400 PHP
10 TMT159.64800 PHP
20 TMT319.29600 PHP
50 TMT798.24000 PHP
100 TMT1596.48000 PHP
250 TMT3991.20000 PHP
500 TMT7982.40000 PHP
1000 TMT15964.80000 PHP
2000 TMT31929.60000 PHP
5000 TMT79824.00000 PHP
10000 TMT159648.00000 PHP