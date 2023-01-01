5 بيزو فلبيني إلى منات تركمانستاني

تحويل PHP إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٠٫٣١ tmt

1.00000 PHP = 0.06264 TMT

Mid-market exchange rate at 02:08
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072989.15421.464831.646180.963418.7277
1GBP1.1532711.23745102.8281.689491.898661.1110621.5999
1USD0.932050.808113183.09651.36531.534330.897917.4552
1INR0.01121650.0097250.012034210.01643030.01846440.01080550.210059

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Turkmenistani Manat
1 PHP0.06264 TMT
5 PHP0.31320 TMT
10 PHP0.62640 TMT
20 PHP1.25279 TMT
50 PHP3.13199 TMT
100 PHP6.26397 TMT
250 PHP15.65993 TMT
500 PHP31.31985 TMT
1000 PHP62.63970 TMT
2000 PHP125.27940 TMT
5000 PHP313.19850 TMT
10000 PHP626.39700 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Philippine Peso
1 TMT15.96430 PHP
5 TMT79.82150 PHP
10 TMT159.64300 PHP
20 TMT319.28600 PHP
50 TMT798.21500 PHP
100 TMT1596.43000 PHP
250 TMT3991.07500 PHP
500 TMT7982.15000 PHP
1000 TMT15964.30000 PHP
2000 TMT31928.60000 PHP
5000 TMT79821.50000 PHP
10000 TMT159643.00000 PHP