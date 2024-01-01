1 منات تركمانستاني إلى بيزو فلبيني

تحويل TMT إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 tmt
15.80 php

1.000 TMT = 15.80 PHP

Mid-market exchange rate at 08:31
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٧١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٦١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Philippine Peso
1 TMT١٥٫٨٠٣٦٠ PHP
5 TMT٧٩٫٠١٨٠٠ PHP
10 TMT١٥٨٫٠٣٦٠٠ PHP
20 TMT٣١٦٫٠٧٢٠٠ PHP
50 TMT٧٩٠٫١٨٠٠٠ PHP
100 TMT١٬٥٨٠٫٣٦٠٠٠ PHP
250 TMT٣٬٩٥٠٫٩٠٠٠٠ PHP
500 TMT٧٬٩٠١٫٨٠٠٠٠ PHP
1000 TMT١٥٬٨٠٣٫٦٠٠٠٠ PHP
2000 TMT٣١٬٦٠٧٫٢٠٠٠٠ PHP
5000 TMT٧٩٬٠١٨٫٠٠٠٠٠ PHP
10000 TMT١٥٨٬٠٣٦٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Turkmenistani Manat
1 PHP٠٫٠٦٣٢٨ TMT
5 PHP٠٫٣١٦٣٨ TMT
10 PHP٠٫٦٣٢٧٧ TMT
20 PHP١٫٢٦٥٥٣ TMT
50 PHP٣٫١٦٣٨٤ TMT
100 PHP٦٫٣٢٧٦٧ TMT
250 PHP١٥٫٨١٩١٨ TMT
500 PHP٣١٫٦٣٨٣٥ TMT
1000 PHP٦٣٫٢٧٦٧٠ TMT
2000 PHP١٢٦٫٥٥٣٤٠ TMT
5000 PHP٣١٦٫٣٨٣٥٠ TMT
10000 PHP٦٣٢٫٧٦٧٠٠ TMT