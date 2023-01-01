20 بيزو فلبيني إلى منات تركمانستاني
تحويل PHP إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى منات تركمانستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Philippine pesos
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Philippine Peso
|1 TMT
|15.96430 PHP
|5 TMT
|79.82150 PHP
|10 TMT
|159.64300 PHP
|20 TMT
|319.28600 PHP
|50 TMT
|798.21500 PHP
|100 TMT
|1596.43000 PHP
|250 TMT
|3991.07500 PHP
|500 TMT
|7982.15000 PHP
|1000 TMT
|15964.30000 PHP
|2000 TMT
|31928.60000 PHP
|5000 TMT
|79821.50000 PHP
|10000 TMT
|159643.00000 PHP