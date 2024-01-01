ألف منات تركمانستاني إلى بيزو فلبيني

تحويل TMT إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tmt
15,804.60 php

1.000 TMT = 15.80 PHP

Mid-market exchange rate at 08:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٠٧١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٦٥١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٨١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Philippine Peso
1 TMT١٥٫٨٠٤٦٠ PHP
5 TMT٧٩٫٠٢٣٠٠ PHP
10 TMT١٥٨٫٠٤٦٠٠ PHP
20 TMT٣١٦٫٠٩٢٠٠ PHP
50 TMT٧٩٠٫٢٣٠٠٠ PHP
100 TMT١٬٥٨٠٫٤٦٠٠٠ PHP
250 TMT٣٬٩٥١٫١٥٠٠٠ PHP
500 TMT٧٬٩٠٢٫٣٠٠٠٠ PHP
1000 TMT١٥٬٨٠٤٫٦٠٠٠٠ PHP
2000 TMT٣١٬٦٠٩٫٢٠٠٠٠ PHP
5000 TMT٧٩٬٠٢٣٫٠٠٠٠٠ PHP
10000 TMT١٥٨٬٠٤٦٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Turkmenistani Manat
1 PHP٠٫٠٦٣٢٧ TMT
5 PHP٠٫٣١٦٣٦ TMT
10 PHP٠٫٦٣٢٧٣ TMT
20 PHP١٫٢٦٥٤٦ TMT
50 PHP٣٫١٦٣٦٤ TMT
100 PHP٦٫٣٢٧٢٨ TMT
250 PHP١٥٫٨١٨٢٠ TMT
500 PHP٣١٫٦٣٦٤٠ TMT
1000 PHP٦٣٫٢٧٢٨٠ TMT
2000 PHP١٢٦٫٥٤٥٦٠ TMT
5000 PHP٣١٦٫٣٦٤٠٠ TMT
10000 PHP٦٣٢٫٧٢٨٠٠ TMT