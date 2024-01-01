سول بيروفي إلى روبية سريلانكي

تحويل PEN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pen
80,051.30 lkr

S/.1.000 PEN = Sr80.05 LKR

Mid-market exchange rate at 16:03
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PEN إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.7071.511.6490.94921.336
1 GBP1.18111.32110.6471.7831.9481.12125.193
1 USD0.8950.758183.8391.3511.4760.84919.089
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سول

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / روبية سريلانكية
1 PEN٨٠٫٠٥١٣٠ LKR
5 PEN٤٠٠٫٢٥٦٥٠ LKR
10 PEN٨٠٠٫٥١٣٠٠ LKR
20 PEN١٬٦٠١٫٠٢٦٠٠ LKR
50 PEN٤٬٠٠٢٫٥٦٥٠٠ LKR
100 PEN٨٬٠٠٥٫١٣٠٠٠ LKR
250 PEN٢٠٬٠١٢٫٨٢٥٠٠ LKR
500 PEN٤٠٬٠٢٥٫٦٥٠٠٠ LKR
1000 PEN٨٠٬٠٥١٫٣٠٠٠٠ LKR
2000 PEN١٦٠٬١٠٢٫٦٠٠٠٠ LKR
5000 PEN٤٠٠٬٢٥٦٫٥٠٠٠٠ LKR
10000 PEN٨٠٠٬٥١٣٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Peruvian Nuevo Sol
1 LKR٠٫٠١٢٤٩ PEN
5 LKR٠٫٠٦٢٤٦ PEN
10 LKR٠٫١٢٤٩٢ PEN
20 LKR٠٫٢٤٩٨٤ PEN
50 LKR٠٫٦٢٤٦٠ PEN
100 LKR١٫٢٤٩٢٠ PEN
250 LKR٣٫١٢٣٠٠ PEN
500 LKR٦٫٢٤٦٠٠ PEN
1000 LKR١٢٫٤٩٢٠٠ PEN
2000 LKR٢٤٫٩٨٤٠٠ PEN
5000 LKR٦٢٫٤٦٠٠٠ PEN
10000 LKR١٢٤٫٩٢٠٠٠ PEN