Peru Nuevo solünden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PEN → LKR çevirin

1.000 pen
80.946,40 lkr

1.00000 PEN = 80.94640 LKR

16:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855341.0758589.31571.452291.653250.9477618.3757
1 GBP1.1691311.25785104.4251.697971.932921.1080521.4843
1 USD0.929450.795007183.01871.34991.536690.8809517.0802
1 INR0.01119620.009576240.012045510.01626020.01851010.01061150.205739

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Peru Nuevo solünden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Sri Lanka Rupisi
1 PEN80.94640 LKR
5 PEN404.73200 LKR
10 PEN809.46400 LKR
20 PEN1618.92800 LKR
50 PEN4047.32000 LKR
100 PEN8094.64000 LKR
250 PEN20236.60000 LKR
500 PEN40473.20000 LKR
1000 PEN80946.40000 LKR
2000 PEN161892.80000 LKR
5000 PEN404732.00000 LKR
10000 PEN809464.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Peru Nuevo Solü
1 LKR0.01235 PEN
5 LKR0.06177 PEN
10 LKR0.12354 PEN
20 LKR0.24708 PEN
50 LKR0.61769 PEN
100 LKR1.23539 PEN
250 LKR3.08847 PEN
500 LKR6.17695 PEN
1000 LKR12.35390 PEN
2000 LKR24.70780 PEN
5000 LKR61.76950 PEN
10000 LKR123.53900 PEN