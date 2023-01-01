روبية نيبالية إلى بيزو فلبيني

تحويل NPR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
427.53 php

1.00000 NPR = 0.42753 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:29 UTC
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NPR إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0655588.31231.436361.663490.964518.3625
1GBP1.152811.2284101.8091.655881.917731.1118821.1689
1USD0.93850.814067182.87951.3481.561160.905117.2329
1INR0.01132350.00982230.012065710.01626460.01883650.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Philippine Peso
1 NPR0.42753 PHP
5 NPR2.13766 PHP
10 NPR4.27532 PHP
20 NPR8.55064 PHP
50 NPR21.37660 PHP
100 NPR42.75320 PHP
250 NPR106.88300 PHP
500 NPR213.76600 PHP
1000 NPR427.53200 PHP
2000 NPR855.06400 PHP
5000 NPR2137.66000 PHP
10000 NPR4275.32000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Nepalese Rupee
1 PHP2.33901 NPR
5 PHP11.69505 NPR
10 PHP23.39010 NPR
20 PHP46.78020 NPR
50 PHP116.95050 NPR
100 PHP233.90100 NPR
250 PHP584.75250 NPR
500 PHP1169.50500 NPR
1000 PHP2339.01000 NPR
2000 PHP4678.02000 NPR
5000 PHP11695.05000 NPR
10000 PHP23390.10000 NPR