10 بيزو فلبيني إلى روبية نيبالية

تحويل PHP إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٢٣٫٨٧ npr

1.00000 PHP = 2.38693 NPR

Mid-market exchange rate at 01:33
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365950.932251.534450.8081791308.85149.5557.30125
1CAD0.73209110.6824751.123360.591661958.198109.4885.34518
1EUR1.07271.4652511.6460.86691404160.4257.83205
1AUD0.65170.890190.60753210.52669852.97897.4654.75822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Nepalese Rupee
1 PHP2.38693 NPR
5 PHP11.93465 NPR
10 PHP23.86930 NPR
20 PHP47.73860 NPR
50 PHP119.34650 NPR
100 PHP238.69300 NPR
250 PHP596.73250 NPR
500 PHP1193.46500 NPR
1000 PHP2386.93000 NPR
2000 PHP4773.86000 NPR
5000 PHP11934.65000 NPR
10000 PHP23869.30000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Philippine Peso
1 NPR0.41895 PHP
5 NPR2.09475 PHP
10 NPR4.18949 PHP
20 NPR8.37898 PHP
50 NPR20.94745 PHP
100 NPR41.89490 PHP
250 NPR104.73725 PHP
500 NPR209.47450 PHP
1000 NPR418.94900 PHP
2000 NPR837.89800 PHP
5000 NPR2094.74500 PHP
10000 NPR4189.49000 PHP