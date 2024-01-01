Nepal rupisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile NPR → PHP çevirin

1.000 npr
421,14 php

1.00000 NPR = 0.42114 PHP

15:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.0761589.34531.45211.651170.94730518.3697
1 GBP1.1693311.25845104.481.698091.930881.1077121.4815
1 USD0.92920.794628183.02311.349351.534330.8802517.0698
1 INR0.01119250.009571170.012044810.01625270.01848080.01060250.205603

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Filipinler Pesosu
1 NPR0.42114 PHP
5 NPR2.10572 PHP
10 NPR4.21144 PHP
20 NPR8.42288 PHP
50 NPR21.05720 PHP
100 NPR42.11440 PHP
250 NPR105.28600 PHP
500 NPR210.57200 PHP
1000 NPR421.14400 PHP
2000 NPR842.28800 PHP
5000 NPR2105.72000 PHP
10000 NPR4211.44000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Nepal Rupisi
1 PHP2.37449 NPR
5 PHP11.87245 NPR
10 PHP23.74490 NPR
20 PHP47.48980 NPR
50 PHP118.72450 NPR
100 PHP237.44900 NPR
250 PHP593.62250 NPR
500 PHP1187.24500 NPR
1000 PHP2374.49000 NPR
2000 PHP4748.98000 NPR
5000 PHP11872.45000 NPR
10000 PHP23744.90000 NPR