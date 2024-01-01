bin Filipinler pesosundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile PHP → NPR çevirin

1,000₱ PHP = 2,300₨ NPR

07:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 PHP → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,33882,4108
Düşük2,29232,2923
Ortalama2,30852,3566
Değişim-1.62%-3.00%
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1 PHP → NPR istatistikleri

PHP → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3388, en düşük 2,2923 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3085 oldu. PHP → NPR kurundaki değişiklik -1.62 değerindeydi.

PHP → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4108, en düşük 2,2923 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3566 oldu. PHP → NPR kurundaki değişiklik -3.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,8154,6457,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,664109,7125,139
1 EUR1,0551,48711,6340,8361.474,33163,1157,641
1 AUD0,6460,910,61210,511902,55999,8544,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Nepal Rupisi
1 PHP2,29955 NPR
5 PHP11,49775 NPR
10 PHP22,99550 NPR
20 PHP45,99100 NPR
50 PHP114,97750 NPR
100 PHP229,95500 NPR
250 PHP574,88750 NPR
500 PHP1.149,77500 NPR
1000 PHP2.299,55000 NPR
2000 PHP4.599,10000 NPR
5000 PHP11.497,75000 NPR
10000 PHP22.995,50000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Filipinler Pesosu
1 NPR0,43487 PHP
5 NPR2,17435 PHP
10 NPR4,34869 PHP
20 NPR8,69738 PHP
50 NPR21,74345 PHP
100 NPR43,48690 PHP
250 NPR108,71725 PHP
500 NPR217,43450 PHP
1000 NPR434,86900 PHP
2000 NPR869,73800 PHP
5000 NPR2.174,34500 PHP
10000 NPR4.348,69000 PHP