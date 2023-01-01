20 Nepal rupisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile NPR → PHP çevirin

20 npr
8,53 php

1.00000 NPR = 0.42637 PHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NPR → PHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 PHP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Filipinler Pesosu
1 NPR0.42637 PHP
5 NPR2.13186 PHP
10 NPR4.26373 PHP
20 NPR8.52746 PHP
50 NPR21.31865 PHP
100 NPR42.63730 PHP
250 NPR106.59325 PHP
500 NPR213.18650 PHP
1000 NPR426.37300 PHP
2000 NPR852.74600 PHP
5000 NPR2131.86500 PHP
10000 NPR4263.73000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Nepal Rupisi
1 PHP2.34536 NPR
5 PHP11.72680 NPR
10 PHP23.45360 NPR
20 PHP46.90720 NPR
50 PHP117.26800 NPR
100 PHP234.53600 NPR
250 PHP586.34000 NPR
500 PHP1172.68000 NPR
1000 PHP2345.36000 NPR
2000 PHP4690.72000 NPR
5000 PHP11726.80000 NPR
10000 PHP23453.60000 NPR