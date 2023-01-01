روبية نيبالية إلى دينار أردني

تحويل NPR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٥٫٣٣٣ jod

1.00000 NPR = 0.00533 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:24 UTC
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NPR إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436351.663280.964618.36
1GBP1.1528711.2284101.8091.655941.917581.1120621.1669
1USD0.938550.814067182.87951.348051.561040.905117.2313
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626520.0188350.01092070.207908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

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NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الدينار الأردني
1 NPR0.00533 JOD
5 NPR0.02666 JOD
10 NPR0.05333 JOD
20 NPR0.10666 JOD
50 NPR0.26664 JOD
100 NPR0.53328 JOD
250 NPR1.33321 JOD
500 NPR2.66642 JOD
1000 NPR5.33283 JOD
2000 NPR10.66566 JOD
5000 NPR26.66415 JOD
10000 NPR53.32830 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Nepalese Rupee
1 JOD187.51800 NPR
5 JOD937.59000 NPR
10 JOD1875.18000 NPR
20 JOD3750.36000 NPR
50 JOD9375.90000 NPR
100 JOD18751.80000 NPR
250 JOD46879.50000 NPR
500 JOD93759.00000 NPR
1000 JOD187518.00000 NPR
2000 JOD375036.00000 NPR
5000 JOD937590.00000 NPR
10000 JOD1875180.00000 NPR