Nepal rupisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile NPR → JOD çevirin

1.000 npr
5,334 jod

1.00000 NPR = 0.00533 JOD

15:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855681.0763589.36071.45271.652110.94790518.376
1 GBP1.1686611.25795104.4381.697791.930851.1077821.4764
1 USD0.929050.794944183.0221.349651.534920.8806517.0725
1 INR0.01119060.00957510.01204510.01625650.01848810.01060740.205638

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Nepal rupisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Ürdün Dinarı
1 NPR0.00533 JOD
5 NPR0.02667 JOD
10 NPR0.05334 JOD
20 NPR0.10668 JOD
50 NPR0.26669 JOD
100 NPR0.53339 JOD
250 NPR1.33347 JOD
500 NPR2.66694 JOD
1000 NPR5.33387 JOD
2000 NPR10.66774 JOD
5000 NPR26.66935 JOD
10000 NPR53.33870 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Nepal Rupisi
1 JOD187.48100 NPR
5 JOD937.40500 NPR
10 JOD1874.81000 NPR
20 JOD3749.62000 NPR
50 JOD9374.05000 NPR
100 JOD18748.10000 NPR
250 JOD46870.25000 NPR
500 JOD93740.50000 NPR
1000 JOD187481.00000 NPR
2000 JOD374962.00000 NPR
5000 JOD937405.00000 NPR
10000 JOD1874810.00000 NPR