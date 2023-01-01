روبية نيبالية إلى جنيه جيرزي

تحويل NPR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
5.94 jep

1.00000 NPR = 0.00594 JEP

Mid-market exchange rate at 21:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491441.657690.964518.8067
1 GBP1.1528711.2628105.2351.719371.911021.1119421.6808
1 USD0.91290.791891183.3351.361551.513320.8804517.1688
1 INR0.01095470.00950250.011999810.01633830.01815940.01056520.206021

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه جيرسي
1 NPR0.00594 JEP
5 NPR0.02968 JEP
10 NPR0.05937 JEP
20 NPR0.11873 JEP
50 NPR0.29683 JEP
100 NPR0.59366 JEP
250 NPR1.48416 JEP
500 NPR2.96831 JEP
1000 NPR5.93662 JEP
2000 NPR11.87324 JEP
5000 NPR29.68310 JEP
10000 NPR59.36620 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Nepalese Rupee
1 JEP168.44600 NPR
5 JEP842.23000 NPR
10 JEP1684.46000 NPR
20 JEP3368.92000 NPR
50 JEP8422.30000 NPR
100 JEP16844.60000 NPR
250 JEP42111.50000 NPR
500 JEP84223.00000 NPR
1000 JEP168446.00000 NPR
2000 JEP336892.00000 NPR
5000 JEP842230.00000 NPR
10000 JEP1684460.00000 NPR