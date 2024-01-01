Nepal rupisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile NPR → JEP çevirin

1.000 npr
5,98 jep

1.00000 NPR = 0.00598 JEP

15:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855591.0764589.36741.452831.652140.9475718.3791
1 GBP1.1687811.25815104.4521.698061.931011.107521.4814
1 USD0.928950.794818183.02051.349651.53480.8802517.0738
1 INR0.01118980.009573750.012045210.01625680.0184870.01060280.205658

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Nepal rupisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Jersey poundu
1 NPR0.00598 JEP
5 NPR0.02991 JEP
10 NPR0.05982 JEP
20 NPR0.11964 JEP
50 NPR0.29910 JEP
100 NPR0.59820 JEP
250 NPR1.49550 JEP
500 NPR2.99101 JEP
1000 NPR5.98201 JEP
2000 NPR11.96402 JEP
5000 NPR29.91005 JEP
10000 NPR59.82010 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Nepal Rupisi
1 JEP167.16800 NPR
5 JEP835.84000 NPR
10 JEP1671.68000 NPR
20 JEP3343.36000 NPR
50 JEP8358.40000 NPR
100 JEP16716.80000 NPR
250 JEP41792.00000 NPR
500 JEP83584.00000 NPR
1000 JEP167168.00000 NPR
2000 JEP334336.00000 NPR
5000 JEP835840.00000 NPR
10000 JEP1671680.00000 NPR