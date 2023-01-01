100 Nepal rupisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile NPR → JEP çevirin

100 npr
0.59 jep

1.00000 NPR = 0.00591 JEP

11:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86581.098191.48271.490781.658640.963118.8349
1 GBP1.15511.26835105.6661.721911.915791.1123821.7551
1 USD0.910650.788426183.311.35761.510460.8770517.1523
1 INR0.0109310.009463760.012003410.01629580.01813060.01052750.205885

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Jersey poundu
1 NPR0.00591 JEP
5 NPR0.02957 JEP
10 NPR0.05913 JEP
20 NPR0.11827 JEP
50 NPR0.29567 JEP
100 NPR0.59134 JEP
250 NPR1.47835 JEP
500 NPR2.95670 JEP
1000 NPR5.91340 JEP
2000 NPR11.82680 JEP
5000 NPR29.56700 JEP
10000 NPR59.13400 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Nepal Rupisi
1 JEP169.10700 NPR
5 JEP845.53500 NPR
10 JEP1691.07000 NPR
20 JEP3382.14000 NPR
50 JEP8455.35000 NPR
100 JEP16910.70000 NPR
250 JEP42276.75000 NPR
500 JEP84553.50000 NPR
1000 JEP169107.00000 NPR
2000 JEP338214.00000 NPR
5000 JEP845535.00000 NPR
10000 JEP1691070.00000 NPR