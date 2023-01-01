روبية نيبالية إلى درام أرميني

تحويل NPR إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٢٬٩٠٥٫٩٧ amd

1.00000 NPR = 2.90597 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:20 UTC
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NPR إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.663050.9644518.3595
1GBP1.15311.2286101.8261.655911.917441.1120121.1679
1USD0.938450.813935182.87951.34781.560670.9050517.2293
1INR0.01132290.00982070.012065710.01626220.01883060.01092010.207884

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / درام أرمينية
1 NPR2.90597 AMD
5 NPR14.52985 AMD
10 NPR29.05970 AMD
20 NPR58.11940 AMD
50 NPR145.29850 AMD
100 NPR290.59700 AMD
250 NPR726.49250 AMD
500 NPR1452.98500 AMD
1000 NPR2905.97000 AMD
2000 NPR5811.94000 AMD
5000 NPR14529.85000 AMD
10000 NPR29059.70000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Nepalese Rupee
1 AMD0.34412 NPR
5 AMD1.72060 NPR
10 AMD3.44119 NPR
20 AMD6.88238 NPR
50 AMD17.20595 NPR
100 AMD34.41190 NPR
250 AMD86.02975 NPR
500 AMD172.05950 NPR
1000 AMD344.11900 NPR
2000 AMD688.23800 NPR
5000 AMD1720.59500 NPR
10000 AMD3441.19000 NPR