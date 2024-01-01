نايرا نيجيرية إلى طاجيكي سومونيس Historical Exchange Rates
Welcome to the نايرا نيجيرية إلى طاجيكي سومونيس history summary. This is the نايرا نيجيرية (NGN) إلى طاجيكي سومونيس (TJS) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NGN and TJS historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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نايرا نيجيرية إلى طاجيكي سومونيس exchange rate history
The exchange rate for نايرا نيجيرية إلى طاجيكي سومونيس is currently ٠٫٠٠٧ today, reflecting a 0.056% change since yesterday. Over the past week, the value of نايرا نيجيرية has remained relatively stable, with a 1.038% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of نايرا نيجيرية إلى طاجيكي سومونيس has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٧ on 21-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٧ on 19-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-08-2024, with a 0.719% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ساماني طاجيكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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