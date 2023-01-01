دولار ناميبي إلى ليرة تركية

تحويل NAD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
١٬٤٣١٫٤٣ try

1.00000 NAD = 1.43143 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 23:32 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NAD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 TRY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662020.964518.3652
1GBP1.15311.2292102.181.656591.916281.1120721.1748
1USD0.9380.813537183.1271.34771.558970.904717.2265
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621250.01875410.01088330.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Namibian Dollar / ليرة تركية
1 NAD1.43143 TRY
5 NAD7.15715 TRY
10 NAD14.31430 TRY
20 NAD28.62860 TRY
50 NAD71.57150 TRY
100 NAD143.14300 TRY
250 NAD357.85750 TRY
500 NAD715.71500 TRY
1000 NAD1431.43000 TRY
2000 NAD2862.86000 TRY
5000 NAD7157.15000 TRY
10000 NAD14314.30000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Namibian Dollar
1 TRY0.69860 NAD
5 TRY3.49300 NAD
10 TRY6.98600 NAD
20 TRY13.97200 NAD
50 TRY34.93000 NAD
100 TRY69.86000 NAD
250 TRY174.65000 NAD
500 TRY349.30000 NAD
1000 TRY698.60000 NAD
2000 TRY1397.20000 NAD
5000 TRY3493.00000 NAD
10000 TRY6986.00000 NAD