Namibya dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile NAD → TRY çevirin

1.000 nad
1.620,30 try

1.00000 NAD = 1.62030 TRY

14:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856151.0773589.43081.453941.65250.9480218.4012
1 GBP1.1680211.2584104.461.698271.930211.1073121.4936
1 USD0.92820.79466183.011.349551.533860.8799517.0801
1 INR0.01118180.009573060.012046710.01625770.0184780.01060050.20576

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Namibya dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Türk Lirası
1 NAD1.62030 TRY
5 NAD8.10150 TRY
10 NAD16.20300 TRY
20 NAD32.40600 TRY
50 NAD81.01500 TRY
100 NAD162.03000 TRY
250 NAD405.07500 TRY
500 NAD810.15000 TRY
1000 NAD1620.30000 TRY
2000 NAD3240.60000 TRY
5000 NAD8101.50000 TRY
10000 NAD16203.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Namibya Doları
1 TRY0.61717 NAD
5 TRY3.08586 NAD
10 TRY6.17171 NAD
20 TRY12.34342 NAD
50 TRY30.85855 NAD
100 TRY61.71710 NAD
250 TRY154.29275 NAD
500 TRY308.58550 NAD
1000 TRY617.17100 NAD
2000 TRY1234.34200 NAD
5000 TRY3085.85500 NAD
10000 TRY6171.71000 NAD