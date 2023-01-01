متكال موزمبيقي إلى شلن تنزاني

تحويل MZN إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
39244.90 tzs

1.00000 MZN = 39.24490 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.61751.436661.661680.9644518.3627
1GBP1.15311.22915102.1761.656461.915911.1120121.1721
1USD0.938050.81357183.1271.347651.558720.904717.225
1INR0.01128440.009787080.012029810.01621190.01875110.01088330.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الشلن التنزاني
1 MZN39.24490 TZS
5 MZN196.22450 TZS
10 MZN392.44900 TZS
20 MZN784.89800 TZS
50 MZN1962.24500 TZS
100 MZN3924.49000 TZS
250 MZN9811.22500 TZS
500 MZN19622.45000 TZS
1000 MZN39244.90000 TZS
2000 MZN78489.80000 TZS
5000 MZN196224.50000 TZS
10000 MZN392449.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / ميثامبيكان
1 TZS0.02548 MZN
5 TZS0.12740 MZN
10 TZS0.25481 MZN
20 TZS0.50962 MZN
50 TZS1.27405 MZN
100 TZS2.54810 MZN
250 TZS6.37025 MZN
500 TZS12.74050 MZN
1000 TZS25.48100 MZN
2000 TZS50.96200 MZN
5000 TZS127.40500 MZN
10000 TZS254.81000 MZN