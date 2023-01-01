روبية موريشية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MUR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
151.93 ttd

1.00000 MUR = 0.15193 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:16 UTC
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MUR إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MUR0.15193 TTD
5 MUR0.75964 TTD
10 MUR1.51927 TTD
20 MUR3.03854 TTD
50 MUR7.59635 TTD
100 MUR15.19270 TTD
250 MUR37.98175 TTD
500 MUR75.96350 TTD
1000 MUR151.92700 TTD
2000 MUR303.85400 TTD
5000 MUR759.63500 TTD
10000 MUR1519.27000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Mauritian Rupee
1 TTD6.58210 MUR
5 TTD32.91050 MUR
10 TTD65.82100 MUR
20 TTD131.64200 MUR
50 TTD329.10500 MUR
100 TTD658.21000 MUR
250 TTD1645.52500 MUR
500 TTD3291.05000 MUR
1000 TTD6582.10000 MUR
2000 TTD13164.20000 MUR
5000 TTD32910.50000 MUR
10000 TTD65821.00000 MUR