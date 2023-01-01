روبية موريشية إلى بيزو فلبيني

تحويل MUR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٬٢٧٣٫١٩ php

1.00000 MUR = 1.27319 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:16 UTC
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MUR إلى PHP مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Philippine Peso
1 MUR1.27319 PHP
5 MUR6.36595 PHP
10 MUR12.73190 PHP
20 MUR25.46380 PHP
50 MUR63.65950 PHP
100 MUR127.31900 PHP
250 MUR318.29750 PHP
500 MUR636.59500 PHP
1000 MUR1273.19000 PHP
2000 MUR2546.38000 PHP
5000 MUR6365.95000 PHP
10000 MUR12731.90000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Mauritian Rupee
1 PHP0.78543 MUR
5 PHP3.92715 MUR
10 PHP7.85431 MUR
20 PHP15.70862 MUR
50 PHP39.27155 MUR
100 PHP78.54310 MUR
250 PHP196.35775 MUR
500 PHP392.71550 MUR
1000 PHP785.43100 MUR
2000 PHP1570.86200 MUR
5000 PHP3927.15500 MUR
10000 PHP7854.31000 MUR