20 بيزو فلبيني إلى روبية موريشية

تحويل PHP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
١٥٫٨٥ mur

1.00000 PHP = 0.79248 MUR

Mid-market exchange rate at 01:20
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366150.93241.535270.808441310.12149.5857.30125
1CAD0.73198410.6825031.12380.591765958.987109.4945.3444
1EUR1.07251.465211.646580.867051405.1160.4357.83059
1AUD0.651350.8898420.60731910.526577853.34797.43224.75567

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Mauritian Rupee
1 PHP0.79248 MUR
5 PHP3.96242 MUR
10 PHP7.92484 MUR
20 PHP15.84968 MUR
50 PHP39.62420 MUR
100 PHP79.24840 MUR
250 PHP198.12100 MUR
500 PHP396.24200 MUR
1000 PHP792.48400 MUR
2000 PHP1584.96800 MUR
5000 PHP3962.42000 MUR
10000 PHP7924.84000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Philippine Peso
1 MUR1.26186 PHP
5 MUR6.30930 PHP
10 MUR12.61860 PHP
20 MUR25.23720 PHP
50 MUR63.09300 PHP
100 MUR126.18600 PHP
250 MUR315.46500 PHP
500 MUR630.93000 PHP
1000 MUR1261.86000 PHP
2000 MUR2523.72000 PHP
5000 MUR6309.30000 PHP
10000 MUR12618.60000 PHP