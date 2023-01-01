50 بيزو فلبيني إلى روبية موريشية

تحويل PHP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ php
٣٩٫٦٢ mur

1.00000 PHP = 0.79246 MUR

Mid-market exchange rate at 01:21
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366250.93241.535390.8084731310.1149.587.30125
1CAD0.7319310.6824531.12380.591746958.902109.4825.34401
1EUR1.07251.465311.646710.86711405.08160.4257.83059
1AUD0.65130.8898390.60727310.526558853.26897.42154.7553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Mauritian Rupee
1 PHP0.79246 MUR
5 PHP3.96230 MUR
10 PHP7.92461 MUR
20 PHP15.84922 MUR
50 PHP39.62305 MUR
100 PHP79.24610 MUR
250 PHP198.11525 MUR
500 PHP396.23050 MUR
1000 PHP792.46100 MUR
2000 PHP1584.92200 MUR
5000 PHP3962.30500 MUR
10000 PHP7924.61000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Philippine Peso
1 MUR1.26189 PHP
5 MUR6.30945 PHP
10 MUR12.61890 PHP
20 MUR25.23780 PHP
50 MUR63.09450 PHP
100 MUR126.18900 PHP
250 MUR315.47250 PHP
500 MUR630.94500 PHP
1000 MUR1261.89000 PHP
2000 MUR2523.78000 PHP
5000 MUR6309.45000 PHP
10000 MUR12618.90000 PHP