روبية موريشية إلى دينار أردني

تحويل MUR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٥٫٨٧٩ jod

1.00000 MUR = 0.01588 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
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MUR إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0662588.63421.43721.661730.9646518.3726
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1122421.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34791.558480.9045517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621490.01874820.01088150.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدينار الأردني
1 MUR0.01588 JOD
5 MUR0.07940 JOD
10 MUR0.15879 JOD
20 MUR0.31758 JOD
50 MUR0.79395 JOD
100 MUR1.58791 JOD
250 MUR3.96977 JOD
500 MUR7.93955 JOD
1000 MUR15.87910 JOD
2000 MUR31.75820 JOD
5000 MUR79.39550 JOD
10000 MUR158.79100 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Mauritian Rupee
1 JOD62.97600 MUR
5 JOD314.88000 MUR
10 JOD629.76000 MUR
20 JOD1259.52000 MUR
50 JOD3148.80000 MUR
100 JOD6297.60000 MUR
250 JOD15744.00000 MUR
500 JOD31488.00000 MUR
1000 JOD62976.00000 MUR
2000 JOD125952.00000 MUR
5000 JOD314880.00000 MUR
10000 JOD629760.00000 MUR