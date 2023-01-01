روبية موريشية إلى جنيه جيرزي

تحويل MUR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
17.94 jep

1.00000 MUR = 0.01794 JEP

Mid-market exchange rate at 21:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491391.657940.9644518.808
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719231.911231.1117621.6814
1 USD0.91290.791922183.3351.36151.513550.8804517.17
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01633770.01816220.01056520.206036

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه جيرسي
1 MUR0.01794 JEP
5 MUR0.08971 JEP
10 MUR0.17943 JEP
20 MUR0.35886 JEP
50 MUR0.89714 JEP
100 MUR1.79428 JEP
250 MUR4.48570 JEP
500 MUR8.97140 JEP
1000 MUR17.94280 JEP
2000 MUR35.88560 JEP
5000 MUR89.71400 JEP
10000 MUR179.42800 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Mauritian Rupee
1 JEP55.73280 MUR
5 JEP278.66400 MUR
10 JEP557.32800 MUR
20 JEP1114.65600 MUR
50 JEP2786.64000 MUR
100 JEP5573.28000 MUR
250 JEP13933.20000 MUR
500 JEP27866.40000 MUR
1000 JEP55732.80000 MUR
2000 JEP111465.60000 MUR
5000 JEP278664.00000 MUR
10000 JEP557328.00000 MUR