毛里求斯盧比兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.8641.097491.42661.49011.652460.9576518.958
1 GBP1.1574111.27015105.8191.724671.912591.1083921.9423
1 USD0.911250.787309183.3121.357851.50580.8726517.2754
1 INR0.01093770.009450120.012003110.01629840.01807420.01047450.207358

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如何將毛里求斯盧比兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

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    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇MUR你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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毛里求斯盧比熱門貨幣組合

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毛里裘斯盧比澤西鎊兌換率
1 MUR0.01785 JEP
5 MUR0.08927 JEP
10 MUR0.17853 JEP
20 MUR0.35706 JEP
50 MUR0.89266 JEP
100 MUR1.78532 JEP
250 MUR4.46330 JEP
500 MUR8.92660 JEP
1000 MUR17.85320 JEP
2000 MUR35.70640 JEP
5000 MUR89.26600 JEP
10000 MUR178.53200 JEP
澤西鎊毛里裘斯盧比兌換率
1 JEP56.01230 MUR
5 JEP280.06150 MUR
10 JEP560.12300 MUR
20 JEP1120.24600 MUR
50 JEP2800.61500 MUR
100 JEP5601.23000 MUR
250 JEP14003.07500 MUR
500 JEP28006.15000 MUR
1000 JEP56012.30000 MUR
2000 JEP112024.60000 MUR
5000 JEP280061.50000 MUR
10000 JEP560123.00000 MUR