روبية موريشية إلى درام أرميني

تحويل MUR إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
8652.81 amd

1.00000 MUR = 8.65281 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:4 UTC
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MUR إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.62591.437121.661450.9642518.371
1GBP1.153211.22945102.21.657241.915931.1119821.1849
1USD0.937950.813372183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128340.009784690.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / درام أرمينية
1 MUR8.65281 AMD
5 MUR43.26405 AMD
10 MUR86.52810 AMD
20 MUR173.05620 AMD
50 MUR432.64050 AMD
100 MUR865.28100 AMD
250 MUR2163.20250 AMD
500 MUR4326.40500 AMD
1000 MUR8652.81000 AMD
2000 MUR17305.62000 AMD
5000 MUR43264.05000 AMD
10000 MUR86528.10000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Mauritian Rupee
1 AMD0.11557 MUR
5 AMD0.57785 MUR
10 AMD1.15569 MUR
20 AMD2.31138 MUR
50 AMD5.77845 MUR
100 AMD11.55690 MUR
250 AMD28.89225 MUR
500 AMD57.78450 MUR
1000 AMD115.56900 MUR
2000 AMD231.13800 MUR
5000 AMD577.84500 MUR
10000 AMD1155.69000 MUR