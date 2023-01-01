باتاكا ماكاوية إلى دونغ فيتنامي

تحويل MOP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٣٬٠١٨٬١٨٠ vnd

1.00000 MOP = 3018.18000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 21:48 UTC
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MOP إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.661960.9640518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916821.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.347951.559210.9043517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.0187570.01087910.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Vietnamese Dong
1 MOP3018.18000 VND
5 MOP15090.90000 VND
10 MOP30181.80000 VND
20 MOP60363.60000 VND
50 MOP150909.00000 VND
100 MOP301818.00000 VND
250 MOP754545.00000 VND
500 MOP1509090.00000 VND
1000 MOP3018180.00000 VND
2000 MOP6036360.00000 VND
5000 MOP15090900.00000 VND
10000 MOP30181800.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Macanese Pataca
1 VND0.00033 MOP
5 VND0.00166 MOP
10 VND0.00331 MOP
20 VND0.00663 MOP
50 VND0.01657 MOP
100 VND0.03313 MOP
250 VND0.08283 MOP
500 VND0.16566 MOP
1000 VND0.33133 MOP
2000 VND0.66265 MOP
5000 VND1.65663 MOP
10000 VND3.31326 MOP