دينار مقدوني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MKD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
396.11 czk

1.00000 MKD = 0.39611 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:53 UTC
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MKD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066388.63091.437751.661940.9645518.3781
1GBP1.1530711.2295102.1961.65781.91631.1121921.1909
1USD0.93780.813339183.121.348351.55860.9045517.2354
1INR0.01128280.009785110.012030810.01622170.01875120.01088250.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MKD0.39611 CZK
5 MKD1.98053 CZK
10 MKD3.96106 CZK
20 MKD7.92212 CZK
50 MKD19.80530 CZK
100 MKD39.61060 CZK
250 MKD99.02650 CZK
500 MKD198.05300 CZK
1000 MKD396.10600 CZK
2000 MKD792.21200 CZK
5000 MKD1980.53000 CZK
10000 MKD3961.06000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دينار مقدوني
1 CZK2.52457 MKD
5 CZK12.62285 MKD
10 CZK25.24570 MKD
20 CZK50.49140 MKD
50 CZK126.22850 MKD
100 CZK252.45700 MKD
250 CZK631.14250 MKD
500 CZK1262.28500 MKD
1000 CZK2524.57000 MKD
2000 CZK5049.14000 MKD
5000 CZK12622.85000 MKD
10000 CZK25245.70000 MKD