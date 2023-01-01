ليو مولدوفي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MDL إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
376.76 ttd

1.00000 MDL = 0.37676 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:28 UTC
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MDL إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437741.661830.964318.3601
1GBP1.1532711.22925102.1751.658071.916511.112121.1738
1USD0.93820.813504183.121.348851.559090.904717.225
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622770.01875710.01088430.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MDL0.37676 TTD
5 MDL1.88380 TTD
10 MDL3.76759 TTD
20 MDL7.53518 TTD
50 MDL18.83795 TTD
100 MDL37.67590 TTD
250 MDL94.18975 TTD
500 MDL188.37950 TTD
1000 MDL376.75900 TTD
2000 MDL753.51800 TTD
5000 MDL1883.79500 TTD
10000 MDL3767.59000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / مولدوفى Leu
1 TTD2.65421 MDL
5 TTD13.27105 MDL
10 TTD26.54210 MDL
20 TTD53.08420 MDL
50 TTD132.71050 MDL
100 TTD265.42100 MDL
250 TTD663.55250 MDL
500 TTD1327.10500 MDL
1000 TTD2654.21000 MDL
2000 TTD5308.42000 MDL
5000 TTD13271.05000 MDL
10000 TTD26542.10000 MDL