ليو مولدوفي إلى بيزو مكسيكي

تحويل MDL إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٩٥٦٫٨٦ mxn

1.00000 MDL = 0.95686 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:26 UTC
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MDL إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3618
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1118121.176
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9045517.2282
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088250.207269

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Mexican Peso
1 MDL0.95686 MXN
5 MDL4.78428 MXN
10 MDL9.56856 MXN
20 MDL19.13712 MXN
50 MDL47.84280 MXN
100 MDL95.68560 MXN
250 MDL239.21400 MXN
500 MDL478.42800 MXN
1000 MDL956.85600 MXN
2000 MDL1913.71200 MXN
5000 MDL4784.28000 MXN
10000 MDL9568.56000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / مولدوفى Leu
1 MXN1.04509 MDL
5 MXN5.22545 MDL
10 MXN10.45090 MDL
20 MXN20.90180 MDL
50 MXN52.25450 MDL
100 MXN104.50900 MDL
250 MXN261.27250 MDL
500 MXN522.54500 MDL
1000 MXN1045.09000 MDL
2000 MXN2090.18000 MDL
5000 MXN5225.45000 MDL
10000 MXN10450.90000 MDL