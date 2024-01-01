Moldova leyinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile MDL → MXN çevirin

1.000 mdl
956,29 mxn

1.00000 MDL = 0.95629 MXN

11:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8556351.073689.15191.453711.651690.94805518.3295
1 GBP1.1687211.25475104.1951.698991.930381.1080121.4222
1 USD0.931450.796972183.04011.354051.538460.8830517.0729
1 INR0.01121680.009597430.012042410.0163060.01852670.0106340.205598

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Meksika Pesosu
1 MDL0.95629 MXN
5 MDL4.78144 MXN
10 MDL9.56288 MXN
20 MDL19.12576 MXN
50 MDL47.81440 MXN
100 MDL95.62880 MXN
250 MDL239.07200 MXN
500 MDL478.14400 MXN
1000 MDL956.28800 MXN
2000 MDL1912.57600 MXN
5000 MDL4781.44000 MXN
10000 MDL9562.88000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Moldova Leyi
1 MXN1.04571 MDL
5 MXN5.22855 MDL
10 MXN10.45710 MDL
20 MXN20.91420 MDL
50 MXN52.28550 MDL
100 MXN104.57100 MDL
250 MXN261.42750 MDL
500 MXN522.85500 MDL
1000 MXN1045.71000 MDL
2000 MXN2091.42000 MDL
5000 MXN5228.55000 MDL
10000 MXN10457.10000 MDL