1 Moldova leyinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile MDL → MXN çevirin

1 mdl
1,06 mxn

1,000L MDL = 1,062Mex$ MXN

16:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,06161,0638
Düşük0,99560,9394
Ortalama1,02191,0006
Değişim3.47%10.39%
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1 MDL → MXN istatistikleri

MDL → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0616, en düşük 0,9956 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0219 oldu. MDL → MXN kurundaki değişiklik 3.47 değerindeydi.

MDL → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0638, en düşük 0,9394 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0006 oldu. MDL → MXN kurundaki değişiklik 10.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1981,3851,53483,7541,6771,336
1 GBP1,277123,2311,7681,958106,9162,1411,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6020,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13811,10760,4661,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Meksika Pesosu
1 MDL1,06177 MXN
5 MDL5,30885 MXN
10 MDL10,61770 MXN
20 MDL21,23540 MXN
50 MDL53,08850 MXN
100 MDL106,17700 MXN
250 MDL265,44250 MXN
500 MDL530,88500 MXN
1000 MDL1.061,77000 MXN
2000 MDL2.123,54000 MXN
5000 MDL5.308,85000 MXN
10000 MDL10.617,70000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Moldova Leyi
1 MXN0,94182 MDL
5 MXN4,70910 MDL
10 MXN9,41820 MDL
20 MXN18,83640 MDL
50 MXN47,09100 MDL
100 MXN94,18200 MDL
250 MXN235,45500 MDL
500 MXN470,91000 MDL
1000 MXN941,82000 MDL
2000 MXN1.883,64000 MDL
5000 MXN4.709,10000 MDL
10000 MXN9.418,20000 MDL