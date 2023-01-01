ليو مولدوفي إلى درام أرميني

تحويل MDL إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢١٬٤٥٨٫١٠ amd

1.00000 MDL = 21.45810 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:16 UTC
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MDL إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661810.9640518.3643
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916581.1118121.1797
1USD0.938250.813537183.121.348851.559210.9045517.2305
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875860.01088250.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / درام أرمينية
1 MDL21.45810 AMD
5 MDL107.29050 AMD
10 MDL214.58100 AMD
20 MDL429.16200 AMD
50 MDL1072.90500 AMD
100 MDL2145.81000 AMD
250 MDL5364.52500 AMD
500 MDL10729.05000 AMD
1000 MDL21458.10000 AMD
2000 MDL42916.20000 AMD
5000 MDL107290.50000 AMD
10000 MDL214581.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / مولدوفى Leu
1 AMD0.04660 MDL
5 AMD0.23301 MDL
10 AMD0.46602 MDL
20 AMD0.93205 MDL
50 AMD2.33012 MDL
100 AMD4.66024 MDL
250 AMD11.65060 MDL
500 AMD23.30120 MDL
1000 AMD46.60240 MDL
2000 AMD93.20480 MDL
5000 AMD233.01200 MDL
10000 AMD466.02400 MDL