Молдавские леи в армянские драмы

Сконвертируйте MDL в AMD по реальному обменному курсу

1000 mdl
21495.30 amd

1.00000 MDL = 21.49530 AMD

Среднерыночный курс в 22:20 UTC
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График изменения обменного курса MDL к AMD

1 мин. назад 1 MDL → 0 AMD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.075689.12421.457981.673960.958718.5315
1GBP1.1613711.2492103.5091.693291.944131.1134121.5225
1USD0.92970.800512182.861.35551.55630.891317.229
1INR0.01122030.009661020.012068510.01635890.01878230.01075670.207929

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Молдавский лей / Армянский драм
1 MDL21.49530 AMD
5 MDL107.47650 AMD
10 MDL214.95300 AMD
20 MDL429.90600 AMD
50 MDL1074.76500 AMD
100 MDL2149.53000 AMD
250 MDL5373.82500 AMD
500 MDL10747.65000 AMD
1000 MDL21495.30000 AMD
2000 MDL42990.60000 AMD
5000 MDL107476.50000 AMD
10000 MDL214953.00000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Молдавский лей
1 AMD0.04652 MDL
5 AMD0.23261 MDL
10 AMD0.46522 MDL
20 AMD0.93044 MDL
50 AMD2.32609 MDL
100 AMD4.65218 MDL
250 AMD11.63045 MDL
500 AMD23.26090 MDL
1000 AMD46.52180 MDL
2000 AMD93.04360 MDL
5000 AMD232.60900 MDL
10000 AMD465.21800 MDL