500 армянских драмов в молдавские леи

Сконвертируйте AMD в MDL по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = L0,04614 MDL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 AMD в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04640,0464
Низкий0,04530,0446
В среднем0,04590,0453
Изменение1.26%2.02%
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Соотношение 1 AMD к MDL

За последние 30 дней максимальный курс AMD к MDL составил 0,0464, а минимальный — 0,0453. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0459. Изменение курса AMD к MDL в процентном соотношении составило 1.26.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к MDL составил 0,0464, а минимальный — 0,0446. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0453. Изменение курса AMD к MDL в процентном соотношении составило 2.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Молдавский лей
1 AMD0,04614 MDL
5 AMD0,23069 MDL
10 AMD0,46139 MDL
20 AMD0,92278 MDL
50 AMD2,30695 MDL
100 AMD4,61389 MDL
250 AMD11,53473 MDL
500 AMD23,06945 MDL
1000 AMD46,13890 MDL
2000 AMD92,27780 MDL
5000 AMD230,69450 MDL
10000 AMD461,38900 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Армянский драм
1 MDL21,67370 AMD
5 MDL108,36850 AMD
10 MDL216,73700 AMD
20 MDL433,47400 AMD
50 MDL1 083,68500 AMD
100 MDL2 167,37000 AMD
250 MDL5 418,42500 AMD
500 MDL10 836,85000 AMD
1000 MDL21 673,70000 AMD
2000 MDL43 347,40000 AMD
5000 MDL108 368,50000 AMD
10000 MDL216 737,00000 AMD