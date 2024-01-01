1 молдавский лей в армянские драмы

Сконвертируйте MDL в AMD по реальному обменному курсу

1 mdl
22,68 amd

1.00000 MDL = 22.67660 AMD

Среднерыночный курс в 01:07
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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567051.0743589.20471.454191.657180.93538518.3958
1 GBP1.1672611.25405104.1251.697421.934371.0918421.4727
1 USD0.930750.797416183.03131.353551.54250.8706517.1227
1 INR0.01121020.00960380.012043610.01630170.01857730.01048580.20622

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для молдавский лей

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Молдавский лей / Армянский драм
1 MDL22.67660 AMD
5 MDL113.38300 AMD
10 MDL226.76600 AMD
20 MDL453.53200 AMD
50 MDL1133.83000 AMD
100 MDL2267.66000 AMD
250 MDL5669.15000 AMD
500 MDL11338.30000 AMD
1000 MDL22676.60000 AMD
2000 MDL45353.20000 AMD
5000 MDL113383.00000 AMD
10000 MDL226766.00000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Молдавский лей
1 AMD0.04410 MDL
5 AMD0.22049 MDL
10 AMD0.44098 MDL
20 AMD0.88197 MDL
50 AMD2.20492 MDL
100 AMD4.40984 MDL
250 AMD11.02460 MDL
500 AMD22.04920 MDL
1000 AMD44.09840 MDL
2000 AMD88.19680 MDL
5000 AMD220.49200 MDL
10000 AMD440.98400 MDL