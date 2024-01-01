Moldova leyinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MDL → AMD çevirin

1.000 mdl
22.601 amd

1.00000 MDL = 22.60100 AMD

11:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855711.073789.16071.453951.65210.94802518.3339
1 GBP1.1686211.25475104.1951.699121.930681.1078821.4254
1 USD0.931350.796972183.04061.354151.53870.8829517.0754
1 INR0.01121570.009597370.012042310.01630710.01852950.01063280.205627

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Moldova leyinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Çevrim kurları Moldova Leyi / Ermeni Dramı
1 MDL22.60100 AMD
5 MDL113.00500 AMD
10 MDL226.01000 AMD
20 MDL452.02000 AMD
50 MDL1130.05000 AMD
100 MDL2260.10000 AMD
250 MDL5650.25000 AMD
500 MDL11300.50000 AMD
1000 MDL22601.00000 AMD
2000 MDL45202.00000 AMD
5000 MDL113005.00000 AMD
10000 MDL226010.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Moldova Leyi
1 AMD0.04425 MDL
5 AMD0.22123 MDL
10 AMD0.44246 MDL
20 AMD0.88492 MDL
50 AMD2.21229 MDL
100 AMD4.42459 MDL
250 AMD11.06147 MDL
500 AMD22.12295 MDL
1000 AMD44.24590 MDL
2000 AMD88.49180 MDL
5000 AMD221.22950 MDL
10000 AMD442.45900 MDL