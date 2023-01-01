دولار ليبيري إلى ليرة لبنانية

تحويل LRD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٧٨٬٦٩١٫١٠ lbp

1.00000 LRD = 78.69110 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:36 UTC
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LRD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437021.661140.963718.3339
1GBP1.15311.22935102.1841.656921.915321.1111521.1394
1USD0.93790.813438183.121.34781.5580.903917.1956
1INR0.01128380.009786310.012030810.01621510.01874390.01087460.206877

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار ليبيري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / جنيه لبناني
1 LRD78.69110 LBP
5 LRD393.45550 LBP
10 LRD786.91100 LBP
20 LRD1573.82200 LBP
50 LRD3934.55500 LBP
100 LRD7869.11000 LBP
250 LRD19672.77500 LBP
500 LRD39345.55000 LBP
1000 LRD78691.10000 LBP
2000 LRD157382.20000 LBP
5000 LRD393455.50000 LBP
10000 LRD786911.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار ليبري
1 LBP0.01271 LRD
5 LBP0.06354 LRD
10 LBP0.12708 LRD
20 LBP0.25416 LRD
50 LBP0.63539 LRD
100 LBP1.27079 LRD
250 LBP3.17697 LRD
500 LBP6.35395 LRD
1000 LBP12.70790 LRD
2000 LBP25.41580 LRD
5000 LBP63.53950 LRD
10000 LBP127.07900 LRD